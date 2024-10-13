Проходження ВЛК у ЗСУ - як часто це треба робити

Військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію. Фото: dialog.ua

Військовослужбовці, на відміну від військовозобов’язаних, не повинні проходити військово-лікарські комісії у чітко визначені часові проміжки. Військові проходять ВЛК у разі хвороби, травми чи поранення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Александрович.

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Військово-лікарську комісію (ВЛК) мають проходити усі військовозобов’язані та військовослужбовці, які несуть службу в Збройних силах України.

Так, військовозобов’язані зобов’язані проходити ВЛК раз на п’ять років у мирний час. А під час дії воєнного стану — раз на рік.

Коли проходять ВЛК військовослужбовці

Військовослужбовці не мають чітко визначених часових рамок проходження військово-лікарської комісії, вони проходять ВЛК за потреби.

"Військовослужбовець повинен походити ВЛК по мірі необхідності у разі хвороби, травми чи поранення тощо", — пояснив Євген Александрович.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи є обов’язковими ВЛК для виключених з військового обліку.

Додамо, що з 2024 року за рішенням Кабміну висновок ВЛК можуть ухвалювати без медичного огляду.