Проходження ВЛК у ЗСУ - як часто це треба робити

Військово-лікарські комісії — коли їх мають проходити у ЗСУ
Військовослужбовці, на відміну від військовозобов’язаних, не повинні проходити військово-лікарські комісії у чітко визначені часові проміжки. Військові проходять ВЛК у разі хвороби, травми чи поранення.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Александрович.
Як часто треба проходити ВЛК військовозобов’язаним
Військово-лікарську комісію (ВЛК) мають проходити усі військовозобов’язані та військовослужбовці, які несуть службу в Збройних силах України.
Так, військовозобов’язані зобов’язані проходити ВЛК раз на п’ять років у мирний час. А під час дії воєнного стану — раз на рік.
Коли проходять ВЛК військовослужбовці
Військовослужбовці не мають чітко визначених часових рамок проходження військово-лікарської комісії, вони проходять ВЛК за потреби.
"Військовослужбовець повинен походити ВЛК по мірі необхідності у разі хвороби, травми чи поранення тощо", — пояснив Євген Александрович.
Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи є обов’язковими ВЛК для виключених з військового обліку.
Додамо, що з 2024 року за рішенням Кабміну висновок ВЛК можуть ухвалювати без медичного огляду.
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