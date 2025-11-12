Відео
Після операції відправили на фронт — як отримати ВЛК та допомогу

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 20:00
Оновлено: 19:02
Направлення на ВЛК після операції — хто може видати документ
Обстеження військового. Фото ілюстративне: УНІАН

Військовослужбовці, які після поранень чи операцій потребують проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), часто стикаються з проблемою — відсутністю направлення. У подібній ситуації опинився військовий, який після проктологічної операції й місяця на лікарняному був відправлений у частину без проходження ВЛК, а згодом знову отримав травму на фронті.

Юрист Юрій Айвазян пояснив, хто має право видати направлення на ВЛК і як діяти в такому випадку.

Читайте також:

Хто може дати направлення на ВЛК після операції 

Згідно з пунктом 6.1 статті 6 Наказу Міністерства оборони №402 від 14 серпня 2008 року, направлення на медичний огляд ВЛК (зразок — у додатку 11) можуть видати командири військових частин і вище, начальники штатних ВЛК, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), керівники медичних закладів за місцем лікування, а також органи військового управління, Військова служба правопорядку, прокуратура або суд.

Якщо військовий перебуває на лікуванні, направлення на ВЛК оформлює керівник медичного закладу — за поданням профільного лікаря або начальника відділення.

Це робиться, коли під час лікування виявлено захворювання чи травми, що можуть вплинути на придатність до служби, або коли після операції потрібна відпустка для лікування чи звільнення від виконання обов’язків.

У разі, якщо військовослужбовець уже повернувся до частини, направлення на ВЛК формує начальник медичної служби частини з підписом командира. Для цього потрібно написати рапорт на ім’я командира з проханням направити на проходження ВЛК — у письмовому вигляді або через додаток "Армія+". Після цього військовий отримує офіційне направлення та інформацію про час і місце проходження комісії.

Куди звертатися після відпустки для лікування для нового медогляду

Якщо ж боєць перебуває у відпустці для лікування після поранення, то, відповідно до пункту 6.15 статті 6 того ж Наказу, за кілька днів до завершення відпустки він має звернутися до керівника ТЦК та СП за місцем перебування. Там йому повинні видати направлення на повторний медичний огляд для визначення придатності до служби або продовження лікувальної відпустки.

Юрист наголосив: навіть якщо військовий лікується не за місцем служби, він може тимчасово стати на військовий облік у місцевому ТЦК та СП — і там отримати направлення без необхідності повертатися у свою частину.

Це допоможе уникнути ситуацій, коли військовий змушений виходити на службу без належного медичного огляду після травм чи операцій.

Нагадаємо, також Новини.LIVE писали про те, які види онкології не вважаються підставою для заборони мобілізації. 

Юристи пояснювали також, що робити, якщо у Резерв+ в графі "ВЛК" стоїть прочерк

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
