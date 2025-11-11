Служба в ЗСУ з онкологією — з якими видами пухлин мобілізують

Історія хвороби пацієнта. Фото: Pexels

В Україні військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають ступінь придатності до служби для осіб, які мають онкологічні чи доброякісні новоутворення. Рішення ухвалюють за спеціальними пунктами від яких залежить, чи людина підлягає мобілізації, і якщо так — у яких підрозділах вона може служити. Відтак деякі види онкохвороб не є перешкодою для служби у війську як в тилу, так і в зоні бойових дій.

Про це чітко визначено в наказі №402 від Міноборони України.

Реклама

Читайте також:

Кого можуть мобілізувати до ЗСУ навіть при онкохворобах

Згідно з положеннями наказу, при визначенні придатності військовослужбовців, є три пункти видів хвороб: "а", "б" та "в".

До категорії "а" належать особи з активними або рецидивуючими злоякісними пухлинами, метастазами, важкими неврологічними наслідками пухлин головного чи спинного мозку, а також із серйозними гематологічними хворобами, що не перебувають у тривалій ремісії.

Якщо захворювання перебуває під контролем, наслідки лікування не порушують функції організму, а онкопроцес неактивний, ВЛК може ухвалити рішення "б".

Це означає, що військовозобов’язаний може служити в підрозділах небойового профілю — у територіальних центрах комплектування, навчальних або медичних частинах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення чи охорони.

До цього пункту належать:

особи після радикального лікування пухлин шкіри чи нижньої губи;

пацієнти з керованими наслідками хірургії, хіміо- чи променевої терапії без виражених порушень дихання, ковтання чи мовлення;

ті, хто перебуває в ремісії після лікування лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом I–II стадії, хронічної мієлолейкемії, есенціальної тромбоцитемії чи поліцитемії без ускладнень;

особи з початковими стадіями злоякісних новоутворень, які не потребують подальшої специфічної терапії.

У таких випадках мобілізовані не потрапляють до бойових підрозділів, десантно-штурмових чи спеціальних частин, а лише до структур забезпечення.

Як впливає ремісія після лікування раку на рішення ВЛК про придатність

Якщо після повного курсу лікування онкологічного захворювання минуло щонайменше три роки стійкої ремісії без порушень функцій, ВЛК може визнати людину повністю придатною до служби.

Також це стосується доброякісних новоутворень, які не впливають на загальний стан і не заважають виконанню службових обов’язків — наприклад, невеликих ліпом, гемангіом або мікроаденом гіпофіза без гормональних порушень.

Що важливо знати

Після завершення лікування всі військовозобов’язані з новоутвореннями зобов’язані пройти ВЛК, яка встановлює категорію придатності. Якщо триває специфічна терапія (хіміо-, таргетна, імунотерапія або променеве лікування), зазвичай ухвалюють рішення про тимчасову непридатність з переоглядом через 6–12 місяців.

Так само непридатними визнають тих, у кого є тяжкі післяопераційні або постпроменеві ускладнення, зокрема рубцеві деформації дихальних шляхів або легеневі ураження.

Остаточне рішення про можливість служби ухвалює лише ВЛК, спираючись на медичні документи, результати лікування та поточний стан здоров’я.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали й про те, які види злоякісних новоутворень не дозволяють служити у війську і таких людей вважають повністю непридатними.

Також читайте, які стадії гіпертонії визначають придатність або непридатність до служби.