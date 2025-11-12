Видео
После операции отправили на фронт — как получить ВЛК и помощь

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 20:00
обновлено: 19:02
Направление на ВВК после операции — кто может выдать документ
Обследование военного. Фото иллюстративное: УНИАН

Военнослужащие, которые после ранений или операций нуждаются в прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК), часто сталкиваются с проблемой — отсутствием направления. В подобной ситуации оказался военный, который после проктологической операции и месяца на больничном был отправлен в часть без прохождения ВВК, а затем снова получил травму на фронте.

Юрист Юрий Айвазян объяснил, кто имеет право выдать направление на ВВК и как действовать в таком случае.

Кто может дать направление на ВВК после операции

Согласно пункту 6.1 статьи 6 Приказа Министерства обороны №402 от 14 августа 2008 года, направление на медицинский осмотр ВВК (образец — в приложении 11) могут выдать командиры воинских частей и выше, начальники штатных ВВК, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), руководители медицинских учреждений по месту лечения, а также органы военного управления, Военная служба правопорядка, прокуратура или суд.

Если военный находится на лечении, направление на ВВК оформляет руководитель медицинского учреждения — по представлению профильного врача или начальника отделения.

Это делается, когда во время лечения выявлены заболевания или травмы, которые могут повлиять на пригодность к службе, или когда после операции нужен отпуск для лечения или освобождения от выполнения обязанностей.

В случае, если военнослужащий уже вернулся в часть, направление на ВВК формирует начальник медицинской службы части с подписью командира. Для этого нужно написать рапорт на имя командира с просьбой направить на прохождение ВВК — в письменном виде или через приложение "Армия+". После этого военный получает официальное направление и информацию о времени и месте прохождения комиссии.

Куда обращаться после отпуска для лечения для нового медосмотра

Если же боец находится в отпуске для лечения после ранения, то, в соответствии с пунктом 6.15 статьи 6 того же Приказа, за несколько дней до завершения отпуска он должен обратиться к руководителю ТЦК и СП по месту пребывания. Там ему должны выдать направление на повторный медицинский осмотр для определения пригодности к службе или продления лечебного отпуска.

Юрист подчеркнул: даже если военный лечится не по месту службы, он может временно стать на воинский учет в местном ТЦК и СП — и там получить направление без необходимости возвращаться в свою часть.

Это поможет избежать ситуаций, когда военный вынужден выходить на службу без надлежащего медицинского осмотра после травм или операций.

Напомним, также Новини.LIVE писали о том, какие виды онкологии не считаются основанием для запрета мобилизации.

Юристы объясняли также, что делать, если в Резерв+ в графе "ВЛК" стоит прочерк.

операция мобилизация ВВК ТЦК и СП военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
