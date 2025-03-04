В Україні нараховується 1,5 мільйона обмежено придатних, які повинні пройти ВЛК до 5 червня 2025 року

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про продовження строку проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для тимчасово непридатних громадян. Новий строк завершення цього процесу встановлений на 5 червня 2025 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Повідомлення від Генштабу ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, понад 1,5 мільйона осіб потребують проходження медичного переогляду. Як зазначили у Генштабі, ця процедура, яка регламентується Кабінетом Міністрів України, відіграє ключову роль у:

формуванні мобілізаційного резерву країни;

оцінці бойової готовності громадян;

забезпеченні ефективного комплектування Збройних Сил України.

У Генштабі ЗСУ нагадали, що громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або скористатися цифровими сервісами для отримання направлення на медичне обстеження.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має на проходження військово-лікарської комісії громадянин у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе проходження військово-лікарської комісії не за місцем реєстрації у ТЦК.