В Украине насчитывается 1,5 миллиона ограниченно годных, которые должны пройти ВВК до 5 июня 2025 года

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для временно непригодных граждан. Новый срок завершения этого процесса установлен на 5 июня 2025 года.

Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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Сообщение от Генштаба ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, более 1,5 миллиона человек нуждаются в прохождении медицинского переосвидетельствования. Как отметили в Генштабе, эта процедура, которая регламентируется Кабинетом Министров Украины, играет ключевую роль в:

формировании мобилизационного резерва страны;

оценке боевой готовности граждан;

обеспечении эффективного комплектования Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе ВСУ напомнили, что граждане обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или воспользоваться цифровыми сервисами для получения направления на медицинское обследование.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет на прохождение военно-врачебной комиссии гражданин в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли прохождение военно-врачебной комиссии не по месту регистрации в ТЦК.