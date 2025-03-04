В Украине насчитывается 1,5 миллиона ограниченно годных, которые должны пройти ВВК до 5 июня 2025 года

Полтора миллиона граждан должны пройти ВВК — есть последний срок
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для временно непригодных граждан. Новый срок завершения этого процесса установлен на 5 июня 2025 года.
Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Сколько людей должны пройти ВВК до июня
Согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, более 1,5 миллиона человек нуждаются в прохождении медицинского переосвидетельствования. Как отметили в Генштабе, эта процедура, которая регламентируется Кабинетом Министров Украины, играет ключевую роль в:
- формировании мобилизационного резерва страны;
- оценке боевой готовности граждан;
- обеспечении эффективного комплектования Вооруженных Сил Украины.
В Генштабе ВСУ напомнили, что граждане обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или воспользоваться цифровыми сервисами для получения направления на медицинское обследование.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет на прохождение военно-врачебной комиссии гражданин в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, возможно ли прохождение военно-врачебной комиссии не по месту регистрации в ТЦК.
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