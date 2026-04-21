Бронювання під час БЗВП уже неможливе: у всьому винен статус

Мобілізовані під час проходження курсу БЗВП. Фото: 150-й навчальний центр Командування Сил ТрО

Військовозобов’язані громадяни мають право на бронювання від мобілізації, якщо вони працюють на критично важливих підприємствах. Після того, як військовозобов’язаний потрапляє із ТЦК у навчальний центр на БЗВП, він перетворюється на військового. А військовослужбовця забронювати від призову уже неможливо.

Бронювання працівників критично важливих підприємств

Військовозобов’язані громадяни мають право на законних підставах уникнути мобілізації в особливий період. Однією із таких підстав є бронювання від призову.

Право на бронювання надається працівникам підприємств, які були визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки у особливий період. Залежно від того, до якої саме категорії критичності належить підприємство, воно може забронювати частину чи усіх своїх працівників.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами бронювання. Так, особа, яка раніше працювала на критично важливому підприємстві, була звільнена, а до того, як влаштувалася на іншу роботу з бронюванням, була мобілізована і в цей час проходить базову загальну військову підготовку в навчальному центрі.

Бронювання можливе до БЗВП

Громадянин поцікавився, чи можуть таку особу забронювати від мобілізації під час проходження курсу БЗВП. Юристи пояснили, що така ситуація, на жаль, є неможливою.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що головна проблема тут у різних статусах. Дерій підкреслив: "Військовозобов'язаний — це людина, яка перебуває в запасі. Військовослужбовець — це людина, яка зарахована до списків частини і проходить службу (зокрема БЗВП)".

Юрист визнав: "Як тільки людина була мобілізована та зарахована до штату навчального центру чи військової частини, вона змінює статус із "військовозобов'язаного" на "військовослужбовця". Механізм бронювання на військовослужбовців не поширюється".

Якщо громадянин змінює одне критично важливе підприємство на інше, його бронювання обов’язково буде скасоване і оформлене заново на новому робочому місці. На це піде 5-7 днів часу. Але бронь на попередньому місці може зберегтися ще деякий час після звільнення.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації деяких військовозобов'язаних можуть забронювати. Доки діятиме бронь, до війська працівник не потрапить. Щоправда, отримати таку привілею можуть не всі.