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Головна Мобілізація БЗВП за кордоном: чи можуть військового зарахувати до бригади ще до повернення

БЗВП за кордоном: чи можуть військового зарахувати до бригади ще до повернення

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 18:04
БЗВП за кордоном: чи можуть військового зарахувати до бригади ще до повернення
Мобілізований громадянин у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Сил ТрО ЗСУ

Військовослужбовця, мобілізованого до лав ЗСУ, зараховують у підрозділ після завершення курсу базової загальної військової підготовки. Втім, це рішення може бути ухвалене і під час процесу БЗВП. Також військового можуть зарахувати навіть тоді, коли він перебуватиме на БЗВП за кордоном.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

БЗВП у навчальному центрі ЗСУ

Процес мобілізації починається з прибуття військовозобов’язаного громадянина за мобілізаційним розпорядженням до територіального центру комплектування. Звідти його мають направити до одного із навчальних центрів ЗСУ.

У навчальному центрі мобілізований громадянин має пройти процес базової загальної військової підготовки. Без процесу БЗВП має право обійтися тільки той громадянин, який раніше, не давніше 10 років до моменту мобілізації, проходив військову службу.

Після проходження базової військової служби військовослужбовець зараховується до того чи іншого підрозділу Збройних сил України. В цей момент починається повноцінна військова служба мобілізованого громадянина.

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Чи законним є зарахування до підрозділу під час закордонного відрядження

До юристів звернувся мобілізований громадянин. Він розповів, що під час перебування у навчальному центрі його командирували на проходження базової військової підготовки за кордон.

І, вже перебуваючи за кордоном, він дізнався про своє зарахування до одного із підрозділів ЗСУ. Військовослужбовець поцікавився, чи буде розпорядження про його зарахування чинним після повернення із закордонного відрядження.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Чому ні, персональні дані військовослужбовця в розпорядженні не змінились же. Щодо терміну дії, то якщо він прямо не вказаний у самому розпорядженні, то воно чинне до моменту його остаточного виконання".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як потрапити із навчального центру в обраний заздалегідь підрозділ ЗСУ.

Для того, аби після навчального центру потрапити до обраної заздалегідь військової частини, громадянин має отримати відношення від цього підрозділу. Після його отримання і завершення підготовки у навчальному центрі треба писати рапорт на переведення до конкретної частини.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що має зробити ТЦК, якщо навчальний центр не приймає мобілізованого громадянина.

Навчальний центр чи військова частина може відмовитися від мобілізованого громадянина. Це найчастіше відбувається через те, що у громадянина виявиться невідповідний військовій службі стан здоров’я. У такому випадку територіальний центр комплектування повинен відправити мобілізованого на повторну військово-лікарську комісію.

мобілізація військовослужбовці БЗВП
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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