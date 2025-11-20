Що робити військовому після СЗЧ — поради юристки

Військовослужбовець ЗСУ. Фото ілюстративне: Олег Петрасюк/Пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України

Повернення військового зі стану самовільного залишення частини можливе й законним шляхом, якщо діяти у встановленому порядку. Є два способи відновити службу без порушення закону: військовий може повернутися до тієї ж частини, яку залишив, або ж отримати відношення від іншого підрозділу та продовжити службу вже там.

Про це пояснює юристка Лілія Мамедова в інтерв'ю "РБК-Україна".

У випадку, коли людина планує перейти до нового підрозділу, юристка наголошує на необхідності попередньо звернутися до територіального управління ДБР, яке веде досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо СЗЧ.

Військовий має повідомити старшого слідчого групи про наявність відношення та про намір поновитися на службі.

Як карають військових за самовільне залишення частини

Щодо відповідальності за СЗЧ, то у воєнний час покарання може бути як дисциплінарним, так і кримінальним — усе залежить від тривалості відсутності.

Якщо військовий не з’являвся у частині не більше трьох діб, зазвичай йдеться про дисциплінарне стягнення, найчастіше догану чи сувору догану. До таких випадків належать, наприклад, ситуації, коли боєць повернувся з відпустки із затримкою на один-два дні.

Коли ж відсутність триває понад три доби без поважних причин, настає кримінальна відповідальність за статтею 407 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі, залежно від частини статті та встановлених обставин.

У будь-якому разі СЗЧ тягне й фінансові наслідки: у місяці порушення військовому не виплачують премію та додаткові надбавки, а за весь період відсутності грошове забезпечення не нараховується.

