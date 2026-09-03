Податкова передасть Міноборони дані українців призовного віку

Дані з реєстру "Оберіг". Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Державна податкова служба передасть Міністерству оборони дані з реєстру платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути в "Оберезі". На передачу відомостей уряд відвів 90 календарних днів.

Про це з посиланням на постанову уряду №981 передає Новини.LIVE.

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Які дані отримає Міноборони

Йдеться про інформацію з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Її використають для актуалізації даних у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

Отримані відомості автоматично звірятимуть із даними військового обліку. Зокрема, система зможе виявити розбіжності в адресах проживання, паспортних даних.

Обмін даними також допоможе знайти людей, інформації про яких немає у "Оберезі". Якщо система виявить помилки або невідповідності, їх у деяких випадках можна буде виправити без особистого звернення до ТЦК.

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Перевірки стосуватимуться українців за кордоном

Зміни стосуються й чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України. Інформаційні системи перевірятимуть дані про військовий облік тих, хто звертається до українських консульств.

Зокрема, перевірятимуть чинність військово-облікового документа. Тому перебування за кордоном не скасовує вимоги мати актуальні дані у військовому реєстрі.

Що робити, якщо в "Оберезі" є помилка

Якщо під час звірки виявлять розбіжності, спосіб їх виправлення залежатиме від ситуації. Незначні зміни, зокрема щодо адреси, система може внести автоматично.

Якщо інформації про людину взагалі немає в "Оберезі", для внесення даних може знадобитися звернення до ТЦК. Оновити окремі відомості, зокрема адресу, номер телефону чи електронну пошту, також можна через застосунок "Резерв+".

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