Налоговая служба передаст Минобороны данные об украинцах призывного возраста

Данные из реестра "Оберіг". Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Государственная налоговая служба передаст Министерству обороны данные из реестра налогоплательщиков о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, информация о которых должна быть в "Обереге". На передачу сведений правительство выделило 90 календарных дней.

Об этом со ссылкой на постановление правительства № 981 сообщает Новини.LIVE.

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Какие данные получит Минобороны

Речь идет об информации из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков. Ее используют для актуализации данных в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Полученные сведения будут автоматически сверять с данными воинского учета. В частности, система сможет выявить расхождения в адресах проживания, паспортных данных.

Обмен данными также поможет найти людей, информации о которых нет в "Обереге". Если система выявит ошибки или несоответствия, их в некоторых случаях можно будет исправить без личного обращения в ТЦК.

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Проверки коснутся украинцев за рубежом

Изменения касаются и мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за пределами Украины. Иформационные системы будут проверять данные о воинском учете тех, кто обращается в консульства.

В частности, будет проверять срок действия военно-учетного документа. Пребывание за рубежом не отменяет требования иметь актуальные данные в военном реестре.

Что делать, если в "Обереге" есть ошибка

Если во время сверки обнаружат расхождения, способ их исправления будет зависеть от ситуации. Незначительные изменения, в частности касающиеся адреса, система может внести автоматически.

Если информации о человеке вообще нет в "Обереге", для внесения данных может потребоваться обращение в ТЦК. Обновить отдельные сведения, в частности адрес, номер телефона или электронную почту, также можно через приложение "Резерв+".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины писал об изменениях в правилах предоставления отсрочки. Студенты теперь будут получать ее только на один семестр. Максимальная продолжительность такой отсрочки составит шесть месяцев.

Также Новини.LIVE со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе сообщал, что ТЦК уже направили в полицию полтора миллиона обращений по фактам уклонения граждан от службы. Это статистика только за текущий год. С начала полномасштабного вторжения полицейские возбудили в отношении уклонистов более 20 тысяч уголовных дел.