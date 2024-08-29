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Подоляк відповів, чи будуть розширювати мобілізацію в Україні

29 серпня 2024 05:36
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Чи розширять мобілізацію в Україні, Подоляк відповів
Радник Керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

 

В Україні триває повномасштабна війна та продовжується загальна мобілізація. Проте не дивлячись на операцію ЗСУ в Курській області, потреби розширювати мобілізаційний процес — немає.

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Таку думку в інтерв'ю Новини.LIVE висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Чому немає потреби розширювати мобілізацію

Подоляк, нагадавши слова президента України Володимира Зеленського, зазначив, що нинішній процес мобілізації дозволяє робити на фронті "обережні ротації".

"З'являються часткові можливості. Знову ж таки неповноцінні ротації, такі як хотілося б, але принаймі це вже з'являється", — сказав радник голови ОП.

Він додав, що зараз більш чітко зрозуміло, на якій платформі відбувається процес мобілізації. Крім того, процеси тренінгу та соціальних гарантій, які мають отримати військовослужбовці, також прописані вже більш чітко.

Радник керівника ОП зауважив, що потреби у розширенні мобілізації у зв'язку з операцією ЗСУ в Курській області немає.

"Чи це потребує якогось розширення? Не дуже впевнений в тому, що потребує. Тому що там все чітко прописано, які кількість людей можливо буде приймати участь в операціях, за рахунок Курської операції", — сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що Курська операція виконується тими силами, які працюють саме на тому напрямку (Сумський та Харківський). За його словами, перекидання військ з Донецького напрямку не було.

Подоляк також пояснив, що означає Курська операція та яку вона має ціль.

"Що таке Курська операція? Ви якщо не проводите контрдії, то тоді завжди відповідаєте на ініціативу ворога. Ворог сконцентрував максимальний обсяг своїх ресурсів саме на Донецькому напрямку. Ви або постійно знаходитесь в обороні... або ви самі перехоплюєте ініціативу, атакуєте і змушуєте ворога вносити стратегічні зміни в свої дії. Це очевидно, що якщо війна такого масштабу і такої інтенсивності, це не означає, що завтра з Покровського напрямку всіх забрали і вони пішли захищати Курську область — ні. Але це буде означати, що Росія буде відчувати наростаючий дефіцит живої сили, а це буде змінювати те, що відбувається по лінії фронту, в тому числі на Донецькому напрямку", — резюмував Подоляк.

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