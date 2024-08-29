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Подоляк ответил, будут ли расширять мобилизацию в Украине

29 августа 2024 05:36
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Расширят ли мобилизацию в Украине, Подоляк ответил
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

 

В Украине продолжается полномасштабная война и продолжается всеобщая мобилизация. Однако, несмотря на операцию ВСУ в Курской области, потребности расширять мобилизационный процесс — нет.

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Такое мнение в интервью Новости.LIVE высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Почему нет необходимости расширять мобилизацию

Подоляк, напомнив слова президента Украины Владимира Зеленского, отметил, что нынешний процесс мобилизации позволяет делать на фронте "осторожные ротации".

"Появляются частичные возможности. Опять же неполноценные ротации, такие как хотелось бы, но, по крайней мере, это уже появляется", — сказал советник главы ОП.

Он добавил, что сейчас более понятно, на какой платформе происходит процесс мобилизации. Кроме того, процессы тренинга и социальных гарантий, которые должны получить военнослужащие, также прописаны более четко.

Советник главы ОП отметил, что необходимости расширения мобилизации в связи с операцией ВСУ в Курской области нет.

"Требует ли это какое-то расширение? Не очень уверен в том, что требует. Потому что там все четко прописано, какое количество людей возможно будет принимать участие в операциях, за счет Курской операции", — сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что Курская операция выполняется силами, которые работают именно на том направлении (речь о Сумском и Харьковском). По его словам, переброски войск с Донецкого направления не было.

Подоляк также пояснил, что означает Курская операция и какова ее цель.

"Что такое Курская операция? Вы если не проводите контрдействия, то тогда всегда отвечаете на инициативу врага. Враг сконцентрировал максимальный объем своих ресурсов именно на Донецком направлении. Вы либо постоянно находитесь в обороне... либо вы сами перехватываете инициативу, атакуете и заставляете врага вносить стратегические изменения в свои действия. Очевидно, что если война такого масштаба и такой интенсивности, это не значит, что завтра с Покровского направления всех забрали и они пошли защищать Курскую область – нет. Это будет означать, что Россия будет испытывать нарастающий дефицит живой силы, а это будет менять происходящее по линии фронта, в том числе на Донецком направлении", — резюмировал Подоляк.

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