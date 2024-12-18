Подоляк прокоментував ситуацію з бусифікацією в Україні

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що інформаційно "бусифікація" затихла. Однак випадки продовжують фіксуватися.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю для Новини.LIVE у середу, 18 грудня.

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Подоляк пояснив, що інформацію про "бусифікацію" вигідно "продавати", оскільки це деморалізує.

"Поширювати і масштабувати — це трошки різні завдання. Масштабувати — це показати, що це явище є тотальним, ну тобто, наприклад, в цьому є зацікавленість Росії показати, що "дивіться, в них мобілізація йде неправильно, все дуже погано", — зазначив він.

Радник керівника ОП наголосив, що це неправдива інформація. Однак випадки "бусифікації" трапляються. Наразі Генштаб та відповідні інституції намагаються розв'язати цю проблему, але не все одразу вдається.

"Хотілося б мати ідеальний світ, просто було б нецікаво в ньому жити", — додав Подоляк.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, яка наразі ситуація з "бусифікацією".

Також Подоляк зазначив, що ситуація в 211-й бригаді є надзвичайно серйозною і негативно впливає на імідж України.