Подоляк прокомментировал ситуацию с бусификацией в Украине

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что информационно "бусификация" утихла. Однако случаи продолжают фиксироваться.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью для Новини.LIVE в среду, 18 декабря.

Читайте также:

"Бусификация" как метод мобилизации

Подоляк объяснил, что информацию о "бусификации" выгодно "продавать", поскольку это деморализует.

"Распространять и масштабировать — это немножко разные задачи. Масштабировать — это показать, что это явление является тотальным, ну то есть, например, в этом есть заинтересованность России показать, что "смотрите, у них мобилизация идет неправильно, все очень плохо", — отметил он.

Советник руководителя ОП отметил, что это ложная информация. Однако случаи "бусификации" случаются. Сейчас Генштаб и соответствующие институты пытаются решить эту проблему, но не все сразу удается.

"Хотелось бы иметь идеальный мир, просто было бы не интересно в нем жить", — добавил Подоляк.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, какая ситуация сейчас с "бусификацией".

Также Подоляк отметил, что ситуация в 211-й бригаде чрезвычайно серьезна и негативно влияет на имидж Украины.