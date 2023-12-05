Погрожували та відбирали телефон — як коментують черговий скандал у ТЦК Хмельницького

Працівник ТЦК, який взяв участь у скандалі з українцем у Хмельницькій області. Фото: скриншот

Черговий конфлікт виник між перехожим та працівниками ТЦК у Хмельницькому, що супроводжувався погрозами й залякуваннями з боку співробітників військкомату. На цю ситуацію вже відреагували в Хмельницькому ТЦК.

Відповідне відео поширюють соцмережі.

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Конфлікт із працівниками ТЦК

Так, на відео можна побачити й почути, що один зі співробітників ТЦК вимагає, щоб його не знімали на відео та всіляко залякує та ображає чоловіка, який продовжує зйомку. Також працівник ТЦК намагався забрати в українця телефон.

Чоловік своєю чергою пояснював, що згідно з законом має право документувати на відео дії військкомів. Однак ті його слова ігнорували, а коли ж довідались, що громадянин працює в IT-компанії, то "запропонували альтернативу" на передовій.

"Будеш в армії служити, а не в IT-компанії. Будеш оператором БпЛА", — додав працівник ТЦК.

Що про це кажуть у Хмельницькому ТЦК та СП

У Хмельницькому ТЦК вже відреагували на цю ситуацію та прокоментували відео. Там наголосили, що встановлюють всі обставини події.

"Командування Хмельницького ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Хмельницького обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, що в Закарпатській області співробітники ТЦК та СП насильно витягли водія вантажівки з кабіни та відправили на військову службу. Наразі він перебуває у військовій частині в Рівному.