Угрожали и отбирали телефон — как комментируют очередной скандал в ТЦК Хмельницкого

Работник ТЦК, принявший участие в скандале с украинцем в Хмельницкой области. Фото: скриншот

Очередной конфликт возник между прохожим и работниками ТЦК в Хмельницком, сопровождавшийся угрозами и запугиваниями со стороны сотрудников военкомата. На эту ситуацию уже отреагировали в Хмельницком ТЦК.

Соответствующее видео распространяют соцсети.

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Конфликт с работниками ТЦК

Так, на видео можно увидеть и услышать, что один из сотрудников ТЦК требует, чтобы его не снимали на видео и всячески запугивает и оскорбляет продолжающего съемку мужчину. Также работник ТЦК пытался забрать у украинца телефон.

Мужчина в свою очередь объяснял, что по закону имеет право документировать на видео действия военных. Однако его слова игнорировали, а когда же узнали, что гражданин работает в IT-компании, то "предложили альтернативу" на передовой.

"Будешь в армии служить, а не в IT-компании. Будешь оператором БпЛА", — добавил работник ТЦК.

Что об этом говорят в Хмельницком ТЦК и СП

В Хмельницком ТЦК уже отреагировали на ситуацию и прокомментировали видео. Там подчеркнули, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Командование Хмельницкого ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Хмельницкого областного ТЦК и СП

Напомним, что в Закарпатской области сотрудники ТЦК и СП насильственно вытащили водителя грузовика из кабины и отправили на военную службу. В настоящее время он находится в военной части в Ровно.