Штрафи за неявку за повісткою до територіального центру комплектування

Перевірка документів та вручення повістки. Фото: "Цензор.нет"

Неявка за повісткою обернеться для військовозобов’язаних штрафом, який треба сплатити протягом 15 днів. Також ТЦК може подати до поліції заявку з проханням доставити такого ухилянта.

Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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Штраф за неявку до ТЦК

У випадку, якщо військовозобов’язаний громадянин не з’являється до територіального центру комплектування за повісткою, на нього накладається штраф.

"Якщо він не сплачує штраф протягом 15 днів, ми надсилаємо постанову про адміністративне стягнення у відділ державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку", — пояснив Істомін.

Поліція проти ухилянтів

Але неявка за повісткою карається не тільки штрафом.

"Крім того, терцентр направляє запит до поліції з проханням доставити ухилянта у ТЦК", — підкреслив речник Полтавського територіального центру комплектування.

Якщо ж поліція не може знайти такого громадянина, то ТЦК відправляє уже не повістку, а вимогу – яка не рекомендує, а вимагає з’явитися у точно визначений час.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у територіальних центрах комплектування виписуватимуть нові документи військовозобов’язаним — вимоги.

Додамо, що з 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.