Штрафи за неявку за повісткою до територіального центру комплектування

Покарання за неявку за повісткою до ТЦК — що каже закон
Неявка за повісткою обернеться для військовозобов’язаних штрафом, який треба сплатити протягом 15 днів. Також ТЦК може подати до поліції заявку з проханням доставити такого ухилянта.
Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін.
Штраф за неявку до ТЦК
У випадку, якщо військовозобов’язаний громадянин не з’являється до територіального центру комплектування за повісткою, на нього накладається штраф.
"Якщо він не сплачує штраф протягом 15 днів, ми надсилаємо постанову про адміністративне стягнення у відділ державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку", — пояснив Істомін.
Поліція проти ухилянтів
Але неявка за повісткою карається не тільки штрафом.
"Крім того, терцентр направляє запит до поліції з проханням доставити ухилянта у ТЦК", — підкреслив речник Полтавського територіального центру комплектування.
Якщо ж поліція не може знайти такого громадянина, то ТЦК відправляє уже не повістку, а вимогу – яка не рекомендує, а вимагає з’явитися у точно визначений час.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у територіальних центрах комплектування виписуватимуть нові документи військовозобов’язаним — вимоги.
Додамо, що з 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.
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