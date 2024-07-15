Штрафы за неявку по повестке в территориальный центр комплектования

Наказание за неявку по повестке в ТЦК — что говорит закон
Неявка по повестке обернется для военнообязанных штрафом, который нужно оплатить в течение 15 дней. Также ТЦК может подать в полицию заявку с просьбой доставить такого уклониста.
Об этом рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин.
Штраф за неявку в ТЦК
В случае если военнообязанный гражданин не появляется в территориальный центр комплектования по повестке, на него налагается штраф.
"Если он не платит штраф в течение 15 дней, мы присылаем постановление об административном взыскании в отдел государственной исполнительной службы для исполнения в принудительном порядке", - пояснил Истомин.
Полиция против уклонистов
Но неявка по повестке наказывается не только штрафом.
"Кроме того, терцентр направляет запрос в полицию с просьбой доставить уклониста в ТЦК", — подчеркнул спикер Полтавского территориального центра комплектования.
Если же полиция не может найти такого гражданина, то ТЦК отправляет уже не повестку, а требование — не рекомендующее, а требующее появиться в точно определенное время.
Напомним, недавно стало известно, что в территориальных центрах комплектования будут выписывать новые военнообязанные документы — требования.
Добавим, что с 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего данные.
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