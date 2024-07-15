Штрафы за неявку по повестке в территориальный центр комплектования

Проверка документов и вручение повестки. Фото: "Цензор.нет"

Неявка по повестке обернется для военнообязанных штрафом, который нужно оплатить в течение 15 дней. Также ТЦК может подать в полицию заявку с просьбой доставить такого уклониста.

Об этом рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин.

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Штраф за неявку в ТЦК

В случае если военнообязанный гражданин не появляется в территориальный центр комплектования по повестке, на него налагается штраф.

"Если он не платит штраф в течение 15 дней, мы присылаем постановление об административном взыскании в отдел государственной исполнительной службы для исполнения в принудительном порядке", - пояснил Истомин.

Полиция против уклонистов

Но неявка по повестке наказывается не только штрафом.

"Кроме того, терцентр направляет запрос в полицию с просьбой доставить уклониста в ТЦК", — подчеркнул спикер Полтавского территориального центра комплектования.

Если же полиция не может найти такого гражданина, то ТЦК отправляет уже не повестку, а требование — не рекомендующее, а требующее появиться в точно определенное время.

Напомним, недавно стало известно, что в территориальных центрах комплектования будут выписывать новые военнообязанные документы — требования.

Добавим, что с 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего данные.