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Покарання за порушення мобілізації — хто розшукує ухилянтів

4 грудня 2023 02:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Покарання за порушення мобілізації — хто розшукує ухилянтів
Співробітники ТЦК перевіряють списки призовників. Фото: ukrinform.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, коли впорядкують електронний облік військовозобов’язаних, то зникне чимало проблем із мобілізацією. Щодо ухилянтів в Україні може згідно з законом діяти поліція.  

Про це Володимир Фітьо розповів в інтерв'ю NV.

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Покарання за порушення мобілізації

Зазначається, що чоловіки віком 18-60 років повинні перебувати на військовому обліку. Якщо громадянин не виключений з обліку та не має документально затвердженої відстрочки, його можуть мобілізувати. Ухилення від мобілізації карається згідно з законом.

Володимир Фітьо визнає проблему ухилення від мобілізації в країні, але стверджує, що це не масове явище та не впливає на проведення призову. За його словами, впорядкування електронного обліку військовозобов’язаних розв'яже ці питання з повістками.

Відповідно до постанови № 1487, можна отримати покарання за такі правопорушення:

  • порушення правил обліку;
  • ухилення від обліку;
  • ухилення від мобілізації.

Хто здійснює розшук ухилянтів від мобілізації

"Ті, що наразі ухиляються, ними займаються правоохоронні органи, адже за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність. Дані про таких громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування", — пояснив Фітьо.

Порушення військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність, а ухилення від обліку може призвести до кримінальної відповідальності, що передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.

Нагадаємо, що нещодавно було зареєстровано законопроєкт, який передбачає мобілізацію на ротаційній основі до 30% від особового складу працівників правоохоронних органів. Проте, якщо він буде діяти, то можуть розпочатися масові затримання ухилянтів.

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