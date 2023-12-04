Покарання за порушення мобілізації — хто розшукує ухилянтів
Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, коли впорядкують електронний облік військовозобов’язаних, то зникне чимало проблем із мобілізацією. Щодо ухилянтів в Україні може згідно з законом діяти поліція.
Про це Володимир Фітьо розповів в інтерв'ю NV.
Покарання за порушення мобілізації
Зазначається, що чоловіки віком 18-60 років повинні перебувати на військовому обліку. Якщо громадянин не виключений з обліку та не має документально затвердженої відстрочки, його можуть мобілізувати. Ухилення від мобілізації карається згідно з законом.
Володимир Фітьо визнає проблему ухилення від мобілізації в країні, але стверджує, що це не масове явище та не впливає на проведення призову. За його словами, впорядкування електронного обліку військовозобов’язаних розв'яже ці питання з повістками.
Відповідно до постанови № 1487, можна отримати покарання за такі правопорушення:
- порушення правил обліку;
- ухилення від обліку;
- ухилення від мобілізації.
Хто здійснює розшук ухилянтів від мобілізації
"Ті, що наразі ухиляються, ними займаються правоохоронні органи, адже за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність. Дані про таких громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування", — пояснив Фітьо.
Порушення військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність, а ухилення від обліку може призвести до кримінальної відповідальності, що передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.
Нагадаємо, що нещодавно було зареєстровано законопроєкт, який передбачає мобілізацію на ротаційній основі до 30% від особового складу працівників правоохоронних органів. Проте, якщо він буде діяти, то можуть розпочатися масові затримання ухилянтів.
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