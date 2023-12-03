Попереду масові затримання — юрист прокоментував новий закон про мобілізацію

Українські військові. Ілюстративне фото: УНІАН

У Верховній Раді нещодавно було зареєстровано законопроєкт, який передбачає мобілізацію на ротаційній основі до 30% від особового складу працівників правоохоронних органів. Проте, якщо він буде діяти, то можуть розпочатися масові затримання ухилянтів.

Про це заявив адвокат Роман Сімутін.

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Що відомо про новий законопроєкт

"Тиждень тому зареєстрували законопроєкт №10209, яким передбачили можливість мобілізації на ротаційній основі до 30% від особового складу правоохоронців. Тобто із 160 000 силовиків мобілізують майже 50 000", — наголосив він.

Адвокат зауважив, що рішення про ротацію буде прийматися разом з Генеральним штабом ЗСУ та правоохоронним органом. Тому саме керівник підрозділу, відділу, главку буде обирати, хто з його підлеглих поїде на ротацію.

За словами Сімутіна, критеріями відбору будуть:

лояльність;

виконання показників та вказівок.

"Будеш варнякати, що потрібно керуватися законом, а не вказівками — підеш на ротацію. Не даватимеш робочих показників, наприклад, щодо кількості адмінпротоколів і штрафів — підеш на ротацію. Ігноруєш вказівки щодо затримання ухилянтів — займеш їхнє місце у війську. Але найгіршим може бути те, що почнеться вал замовних справ", — пояснив фахівець.

Причини прийняття такого закону про мобілізацію

Також адвокат розповів, чому у Верховній Раді хочуть прийняти такий закон.

"Законопроєкт подали для можливого тиску на правоохоронців, щоб змусити давати показники та виконувати незаконні вказівки, але постійно будуть відкладати прийняття. Така собі "висяча морквинка", — наголосив Сімутін.

Наступною підставою створення цього законопроєкту, на думку адвоката, можуть бути наміри депутатів прийняти закон, "вбивши двох зайців". Таким чином їм вдасться виконати запит українців щодо відправки на фронт правоохоронців, а залишать лише тих, хто завжди виконуватиме будь-які доручення.

Наслідки для українців

"Незалежно від фінального сценарію — це матиме негативні наслідки для суспільства. Адже поліціянтам доведеться доводити свою ефективність та незамінність перед начальством. І якщо протоколи за п’янку та штрафи і зараз клепають без дотримання процедур, то потім це явищем стане масовим", — зауважив експерт.

Він додав, що якщо зараз поліцейські намагаються не затримувати ухилянтів, адже розуміють незаконність таких дій, то в майбутньому таке явище стане системним.

Нагадаємо, в Україні вже у двох областях оголосили початок посиленої перевірки документів у чоловіків, тож тепер ухилянтам не вдасться сховатися. Крім того, всі повинні мати при собі документи до кінця воєнного стану.