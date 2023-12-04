Наказание за нарушение мобилизации — кто разыскивает уклонистов
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, когда упорядочят электронный учет военнообязанных, то исчезнет немало проблем с мобилизацией. Относительно уклонистов в Украине может по закону действовать полиция.
Об этом Владимир Фитьо рассказал в интервью NV.
Наказание за нарушение мобилизации
Отмечается, что мужчины в возрасте 18-60 лет должны состоять на военном учете. Если гражданин не исключен из учета и нет документально утвержденной отсрочки, его могут мобилизовать. Уклонение от мобилизации наказывается по закону.
Владимир Фите признает проблему уклонения от мобилизации в стране, но утверждает, что это не массовое явление и не влияет на проведение призыва. По его словам, составление электронного учета военнообязанных решит эти вопросы с повестками.
Согласно постановлению № 1487, можно получить наказание за следующие правонарушения:
- нарушение правил учета;
- уклонение от учета;
- уклонение от мобилизации.
Кто осуществляет розыск уклонистов от мобилизации
"Уклонистами сейчас ими занимаются правоохранительные органы, ведь за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность. Данные о таких гражданах передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органов местного самоуправления", — пояснил Фитьо.
Нарушение военного учета влечет административную ответственность, а уклонение от учета может привести к уголовной ответственности, предусматривающей лишение свободы от 3 до 5 лет.
Напомним, что недавно был зарегистрирован законопроект, предусматривающий мобилизацию на ротационной основе до 30% от личного состава работников правоохранительных органов. Однако если он будет действовать, то могут начаться массовые задержания уклонистов.
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