Що чекає на дезертирів та тих, хто самовільно залишає військову частину

Покарання за СЗЧ, дезертирство та відмову від виконання завдання
Солдати, які самовільно залишили військову частину чи дезертирували, можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 років. А от за невиконання злочинних наказів військовослужбовці ЗСУ не несуть відповідальності.
Про це на порталі "Юристи.UA" написали юристи Сергій Богун та Владислав Дерій.
Що таке СЗЧ
Самовільним залишенням військової частини (СЗЧ), згідно з чинним законодавством, вважається не тільки втеча з місця служби, а й невчасне повернення — наприклад, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу. Тривалість самовільного залишення частини починає відраховуватися після трьох діб відсутності.
Кримінальний кодекс визначає покаранням за СЗЧ, вчинені у бойовій обстановці, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Скільки дають за дезертирство
Більш серйозним злочином є дезертирство. Юрист Сергій Богун пояснив, що по суті дезертирство не відрізняється від СЗЧ, але дезертирство вважається зумисне залишення місця служби, тобто повертатися військовослужбовець не планує, тоді як СЗЧ — це тимчасове явище.
За дезертирство у Кримінальному кодексі передбачене покарання у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі.
Чи карають за невиконання завдань
Щодо відмови від виконання завдання, то тут, підкреслив Владислав Дерій, покарання не передбачене — якщо військовослужбовець відмовився виконувати явно протиправний наказ.
"Також зауважу, що виконавець наказу може бути звільнений від відповідальності, якщо він не усвідомлював і не міг усвідомлювати злочинність наказу. У такому випадку відповідальності підлягає тільки особа, що віддала кримінально протиправний наказ", — зазначив юрист.
Нагадаємо, що народні депутати України хочуть повністю звільнити військовослужбовців від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини. У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт, згідно з яким тепер повернутися до військової частини можна буде за згодою командира.
Додамо, у Львівській області ухвалили судове рішення щодо військовослужбовця, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу. Суддя визнала військового винним і оштрафувала його.
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