Що чекає на дезертирів та тих, хто самовільно залишає військову частину

Військовий у наручниках. Фото: "Експрес-онлайн"

Солдати, які самовільно залишили військову частину чи дезертирували, можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 років. А от за невиконання злочинних наказів військовослужбовці ЗСУ не несуть відповідальності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написали юристи Сергій Богун та Владислав Дерій.

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Що таке СЗЧ

Самовільним залишенням військової частини (СЗЧ), згідно з чинним законодавством, вважається не тільки втеча з місця служби, а й невчасне повернення — наприклад, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу. Тривалість самовільного залишення частини починає відраховуватися після трьох діб відсутності.

Кримінальний кодекс визначає покаранням за СЗЧ, вчинені у бойовій обстановці, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Скільки дають за дезертирство

Більш серйозним злочином є дезертирство. Юрист Сергій Богун пояснив, що по суті дезертирство не відрізняється від СЗЧ, але дезертирство вважається зумисне залишення місця служби, тобто повертатися військовослужбовець не планує, тоді як СЗЧ — це тимчасове явище.

За дезертирство у Кримінальному кодексі передбачене покарання у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі.

Чи карають за невиконання завдань

Щодо відмови від виконання завдання, то тут, підкреслив Владислав Дерій, покарання не передбачене — якщо військовослужбовець відмовився виконувати явно протиправний наказ.

"Також зауважу, що виконавець наказу може бути звільнений від відповідальності, якщо він не усвідомлював і не міг усвідомлювати злочинність наказу. У такому випадку відповідальності підлягає тільки особа, що віддала кримінально протиправний наказ", — зазначив юрист.

Нагадаємо, що народні депутати України хочуть повністю звільнити військовослужбовців від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини. У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт, згідно з яким тепер повернутися до військової частини можна буде за згодою командира.

Додамо, у Львівській області ухвалили судове рішення щодо військовослужбовця, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу. Суддя визнала військового винним і оштрафувала його.