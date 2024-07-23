Что ждет дезертиров и самовольно покидающих воинскую часть

Военный в наручниках. Фото: "Експрес-онлайн"

Солдаты, самовольно покинувшие военную часть или дезертировавшие, могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет. А вот за неисполнение преступных приказов военнослужащие ВСУ не несут ответственности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написали юристы Сергей Богун и Владислав Дерий.

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Что такое СОЧ

Самовольным оставлением воинской части (СОЧ), согласно действующему законодательству, считается не только бегство с места службы, но и несвоевременное возвращение — например, из командировки, отпуска или лечебного учреждения. Продолжительность самопроизвольного оставления части начинает отсчитываться после трех суток отсутствия.

Уголовный кодекс определяет наказанием за СОЧ, совершенные в боевой обстановке, лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Сколько дают за дезертирство

Более серьезным преступлением является дезертирство. Юрист Сергей Богун объяснил, что по сути дезертирство не отличается от СОЧ, но дезертирство считается умышленным уходом с места службы, то есть возвращаться военнослужащий не планирует, тогда как СОЧ — это временное явление.

За дезертирство в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в размере от 5 до 12 лет лишения свободы.

Наказывают ли за невыполнение задач

Относительно отказа от выполнения задачи, то здесь, подчеркнул Владислав Дерий, наказание не предусмотрено — если военнослужащий отказался выполнять явно противоправный приказ.

"Также замечу, что исполнитель приказа может быть освобожден от ответственности, если он не осознавал и не мог осознавать преступность приказа. В таком случае ответственности подлежит только лицо, отдавшее уголовно противоправный приказ", — отметил юрист.

Напомним, что народные депутаты Украины хотят полностью освободить военнослужащих от уголовной ответственности за первое самовольное уход от части. В Верховной Раде приняли за основу законопроект, согласно которому теперь вернуться в воинскую часть можно будет с согласия командира.

Добавим, во Львовской области было принято судебное решение в отношении военнослужащего, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу. Судья признала военного виновным и оштрафовала его.