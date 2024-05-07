В Україні зупинили тисячі кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених, — ЗМІ

Чоловіки у ТЦК. Фото: varosh.com.ua

Журналісти виявили приблизно 11 тисяч випадків, коли особи, звинувачені у кримінальних злочинах, вступали до лав збройних сил, що призводило до призупинення їхніх судових процесів. Це стосується не тільки осіб, винних у смертельних аваріях або корупції, але й злочинців, які вчинили сексуальні злочини проти неповнолітніх та співучасників у плануванні вбивств.

Про це повідомило видання NGL.media у вівторок, 7 травня.

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Призупинення справ через мобілізацію

Журналісти проаналізували 400 справ, які були зупинені через мобілізацію, і встановили, що приблизно 25% з обвинувачених вже вчинили злочини, бувши на військовій службі. У 95% випадків суди припиняли розгляд справ після того, як обвинувачені були мобілізовані, і лише у 5% випадків суди відмовлялися призупиняти процеси. Варто зазначити, що такі судові рішення не підлягають оскарженню.

Переважна більшість зупинених справ пов’язана з крадіжками, наркотиками та серйозними ДТП. Багато справ також стосуються корупційних злочинів, таких як привласнення майна, хабарництво та зловживання службовим становищем.

Не всі звинувачені, які пішли на військову службу, намагалися уникнути суду, але деякі справи викликають підозру, що вони використовують мобілізацію як спосіб уникнути покарання.

Наприклад, 48-річна Людмила Яценко, колишня працівниця суду, звинувачена у корупції, спочатку уникнула судових засідань, стверджуючи, що вона доброволець у територіальній обороні. Однак після того, як було виявлено, що блокпости, де вона нібито несла службу, були розформовані, її адвокат подав заяву про призупинення справи через мобілізацію. Попри заперечення прокурора, справу було призупинено і досі не відновлено.

Також повідомляється, що суддя, звинувачений у смертельній ДТП, попросив звільнити його з-під варти для мобілізації, надавши лист від військової частини. Йому загрожує реальне ув’язнення, і справу могли б призупинити до демобілізації, проте суд вирішив залишити його під вартою і продовжити розгляд справи.

Нагадаємо, українців з алкогольною та наркозалежністю можуть мобілізувати. Відповідні зміни прописані у "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Але люди з такими залежностями будуть служити в тилу, а не на передовій.

Раніше Міноборони оголосило про суттєві зміни в процедурі визначення придатності громадян до військової служби. За новими правилами, члени ВЛК втрачають право ухвалювати рішення на власний розсуд щодо придатності осіб до військової служби.

Також ми повідомляли, кому з державних службовців надали бронь від мобілізації до ЗСУ.