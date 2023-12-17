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Полковник запасу пояснив, що не так із рекрутингом до ЗСУ

17 грудня 2023 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Полковник запасу пояснив, що не так із рекрутингом до ЗСУ
Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк пояснив потребу в примусовій мобілізації в Україні. Він скептично ставиться до запровадженого Міноборони рекрутингу до ЗСУ.

Про це Віктор Кевлюк розповів ВВС News Україна.

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Віктор Кевлюк був відповідальний за проведення призову на заході 2014 року. У добровільний рекрутинг він не вірить. На його думку, охочі поповнити ряди ЗСУ вже це зробили.

"Яка ймовірність того, що айтівець вибере собі професію штурмовика? ЗСУ зараз потрібні піхотинці. Цю війну виграє піхота, а не айтівці", — зазначив полковник.

Він наголосив, що в Конституції України вказано, що захищати Батьківщину — обов'язок.

"А обов'язок передбачає примус. Якщо держава не хоче примусово забезпечити захист самої себе, то вона врешті програє війну", — пояснив Кевлюк.

Офіцер запасу вважає, що добровільний рекрутинг "ніяк не розв'яже проблеми Збройних сил і абсолютно не покращить ситуацію".

"Вакансії професій, що мають попит у ЗСУ, будуть висіти завжди й туди будуть йти або ніхто, або вкрай мала кількість людей: романтики, дилетанти, заробітчани і ті, хто не розібрався, куди вони йдуть…", — додав він.

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує більшого сприяння мобілізації від місцевої влади. За його словами, українці мають бути навчені та підготовлені.

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