Полковник запаса объяснил, что не так с рекрутингом в ВСУ

Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк объяснил необходимость принудительной мобилизации в Украине. Он скептически относится к введенному Минобороны рекрутингу в ВСУ.

Об этом Виктор Кевлюк рассказал BBC News Украина.

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Виктор Кевлюк был ответственен за проведение призыва на западе в 2014 году. В добровольный рекрутинг он не верит. По его мнению, желающие пополнить ряды ВСУ уже это сделали.

"Какова вероятность того, что айтишник выберет себе профессию штурмовика? ВСУ сейчас нужны пехотинцы. Эту войну выигрывает пехота, а не айтишники", — отметил полковник.

Он подчеркнул, что в Конституции Украины указано, что защищать Родину — обязанность.

"А долг предусматривает принуждение. Если государство не хочет принудительно обеспечить защиту самого себя, то оно наконец проиграет войну", — пояснил Кевлюк.

Офицер запаса считает, что добровольный рекрутинг "никак не решит проблему Вооруженных сил и абсолютно не улучшит ситуацию".

"Вакансии профессий, пользующихся спросом в ВСУ, будут висеть всегда и туда будут идти либо никто, либо крайне малое количество людей: романтики, дилетанты, работники и те, кто не разобрался, куда они идут…", — добавил он.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ожидает большего содействия мобилизации от местных властей. По его словам, украинцы должны быть обучены и подготовлены.