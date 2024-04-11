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Полковник ЗСУ пояснив, коли стане зрозумілою якість нового закону про мобілізацію

11 квітня 2024 22:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Полковник ЗСУ пояснив, коли стане зрозумілою якість нового закону про мобілізацію
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна три десятиліття не займалася всерйоз своїм мобілізаційним ресурсом та іншими подібними питаннями, тому закон, який упорядкує процес мобілізації, потрібен. Але уповні оцінити його ефективність можна буде десь через 5-6 місяців після набуття ним чинності.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник підкреслив, що нинішня війна є не просто війною за території, а екзистенційною війною — за виживання.

"Ми воюємо за виживання своєї країни, а вони — за виживання своєї імперії, яка без України і українців неможлива", — пояснив експерт.

Оскільки ж Україна три десятиліття не займалася питаннями мобілізаційного ресурсу, такий закон в нинішніх умовах необхідний.

Потрібен час для практичної перевірки

Втім, зараз неможливо сказати, чи він на 100% є ефективним.

"Має пройти близько пів року з того моменту, коли закон набуде чинності — і тільки тоді ми зможемо уповні оцінити роботу цього законодавчого акту на практиці", — зазначив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що 11 квітня у Верховній Раді відбулося засідання, на якому розглянули законопроєкт про мобілізацію. Його було ухвалено в цілому, парламентарі врахували 31 правку, серед яких і та, що прибирає із документа норму про демобілізацію. 

Додамо, що закон вступить в дію через місяць після того, як його підпише президент Зеленський. 

закон
ЗСУ
Петро Черник
мобілізація
війна в Україні

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