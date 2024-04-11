Полковник ВСУ объяснил, когда станет понятным качество нового закона о мобилизации

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Украина три десятилетия не занималась всерьез своим мобилизационным ресурсом и другими подобными вопросами, поэтому закон, упорядочивающий процесс мобилизации, необходим. Но полностью оценить его эффективность можно будет где-то через 5-6 месяцев после его вступления в силу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Почему без закона о мобилизации невозможно обойтись

Петр Черник подчеркнул, что нынешняя война не просто война за территории, а экзистенциальная война — за выживание.

"Мы воюем за выживание своей страны, а они — за выживание своей империи, которая без Украины и украинцев невозможна", — пояснил эксперт.

Поскольку Украина три десятилетия не занималась вопросами мобилизационного ресурса, такой закон в нынешних условиях необходим.

Требуется время для практической проверки

Впрочем, сейчас невозможно сказать, является ли он на 100% эффективным.

"Должно пройти около полугода с того момента, когда закон вступит в силу — и только тогда мы сможем полностью оценить работу этого законодательного акта на практике", — отметил полковник ВСУ.

Напомним, что 11 апреля в Верховной Раде состоялось заседание, на котором был рассмотрен законопроект о мобилизации. Он был принят в целом, парламентарии учли 31 правку, среди которых и та, что изымает из документа норму о демобилизации.

Добавим, что закон вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент Зеленский.