Чому половина мобілізованих не служить — відповідь нардепа

Військовослужбовці ТЦК та СП часто мобілізують громадян, які зовсім не придатні до служби. У подальшому таких людей доводиться звільняти.

Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" розповів нардеп Роман Костенко.

За словами нардепа 30 тисяч громадян — це приблизна, округлена кількість людей, яких мобілізують щомісяця. Інформацію щодо наявності особового складу та мобілізації загалом Верховній Раді надає Генеральний штаб. Військово-спостережний пункт доповідає щодо СЗЧ, а начальники центрів — щодо питань підготовки.

"Нерідко ТЦК набирають людей різного фізичного стану й тих, кого взагалі не можна мобілізувати. Країна витрачає час на те, щоб їх звільнити з армії... Щомісяця хтось вибуває з армії, хтось приходить їм на заміну, — заявив Костенко.

Також він додав, що показники тих, хто вибуває з війська або скоює СЗЧ, не зовсім безнадійні, а від 2022 року противнику вдалося захопити менше 1% території України.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни Микола Мельник розкритикував систему бронювання. Він вважає несправедливим, що держава визнає футбольні клуби стратегічно важливими, тоді як ті, хто виробляє дрони, такого статусу не мають.

Нагадаємо, у Київському РТЦК та СП Одеси військовозобов'язаний перерізав собі вени. У військкоматі заявили, що таким чином він хотів уникнути мобілізації.