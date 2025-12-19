Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 04:30
Чому половина мобілізованих не служить — відповідь нардепа
Роман Костенко. Фото: "Українська правда"

Військовослужбовці ТЦК та СП часто мобілізують громадян, які зовсім не придатні до служби. У подальшому таких людей доводиться звільняти.

Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" розповів нардеп Роман Костенко.

Реклама
Читайте також:

Куди зникають мобілізовані 

За словами нардепа 30 тисяч громадян — це приблизна, округлена кількість людей, яких мобілізують щомісяця. Інформацію щодо наявності особового складу та мобілізації загалом Верховній Раді надає Генеральний штаб. Військово-спостережний пункт доповідає щодо СЗЧ, а начальники центрів — щодо питань підготовки. 

"Нерідко ТЦК набирають людей різного фізичного стану й тих, кого взагалі не можна мобілізувати. Країна витрачає час на те, щоб їх звільнити з армії... Щомісяця хтось вибуває з армії, хтось приходить їм на заміну, — заявив Костенко. 

Також він додав, що показники тих, хто вибуває з війська або скоює СЗЧ, не зовсім безнадійні, а від 2022 року противнику вдалося захопити менше 1% території України.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни Микола Мельник розкритикував систему бронювання. Він вважає несправедливим, що держава визнає футбольні клуби стратегічно важливими, тоді як ті, хто виробляє дрони, такого статусу не мають. 

Нагадаємо, у Київському РТЦК та СП Одеси військовозобов'язаний перерізав собі вени. У військкоматі заявили, що таким чином він хотів уникнути мобілізації.

армія військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації