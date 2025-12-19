Роман Костенко. Фото: "Украинская правда"

Военнослужащие ТЦК и СП часто мобилизуют граждан, которые совсем не пригодны к службе. В дальнейшем таких людей приходится увольнять.

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал нардеп Роман Костенко.

По словам нардепа 30 тысяч граждан — это приблизительное, округленное количество людей, которых мобилизуют ежемесячно. Информацию о наличии личного состава и мобилизации в целом Верховной Раде предоставляет Генеральный штаб. Военно-наблюдательный пункт докладывает о СОЧ, а начальники центров — о вопросах подготовки.

"Нередко ТЦК набирают людей разного физического состояния и тех, кого вообще нельзя мобилизовать. Страна тратит время на то, чтобы их освободить из армии... Каждый месяц кто-то выбывает из армии, кто-то приходит им на замену, — заявил Костенко.

Также он добавил, что показатели тех, кто выбывает из войска или совершает СОЧ, не совсем безнадежны, а с 2022 года противнику удалось захватить менее 1% территории Украины.

Напомним, ветеран российско-украинской войны Николай Мельник раскритиковал систему бронирования. Он считает несправедливым, что государство признает футбольные клубы стратегически важными, тогда как те, кто производит дроны, такого статуса не имеют.

Напомним, в Киевском РТЦК и СП Одессы военнообязанный перерезал себе вены. В военкомате заявили, что таким образом он хотел избежать мобилизации.