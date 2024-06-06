Мобілізація ув'язнених до ЗСУ — офіцер оцінив, як це вплине на хід війни

ЗСУ просуваються на Бахмутсбкому напрямку. Фото: Dimitar Dilkoff/AFP

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З 8 травня 2024 року в Україні офіційно дозволили проходити військову службу в лавах ЗСУ деяким категоріям засуджених громадян. Станом на сьогодні до Сил оборони долучилось вже понад 600 таких бійців.

Як ув'язнені можуть вплинути на хід війни та чи буде користь з таких воїнів, розповів 34-річний командир танкової роти 32-ої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, який зараз переходить на нову офіцерську посаду в штурмовій роті з в'язнів, в інтерв'ю "Українській правді".

Військовий Дмитро Балабуха. Фото: Дмитро Балабуха

Так, за його словами, громадяни з колоній, які прагнуть долучитися до українського війська, виявилися більш вмотивовані та надійні, ніж ті, кого затримують ТЦК і мобілізують примусово.

"На днях я їздив в одну з колоній проводити співбесіду якраз з такими людьми. Я думаю, з цього буде результат навіть більше, ніж очікується. Хлопці там дійсно вмотивовані. Плюс там є люди, які пишуть заяви, щоб їх приєднали до ЗСУ, ще з початку повномасштабного вторгнення. Це не ті люди, яких змушують служити. Вони більш надійні, ніж ті, кого мобілізували на вулиці, і хто каже: "Я не хочу, я не військовий", — наголосив захисник.

Він додав, що до Сил оборони прагнуть долучитися навіть ті, кому залишилося відбувати покарання один рік.

Водночас, Балабуха підкреслив, що спілкуючись з ув'язненими, він одразу "знімає з них рожеві окуляри", пояснюючи, війна — це небезпека.

"Ви йдете в штурмовики. Це дуже небезпечна робота, де можна "задвухсотитись". Ви розумієте? Це дуже кропітка робота". Вони кажуть: "Так, розуміємо. Навчіть нас!", — розповідає офіцер.

Військовий вважає, що за наявності хорошої підготовки такі мобілізовані зможуть принести хороший результат на фронті, оскільки вони вмотивовані та морально готові.

"Якщо буде нормальна підготовка, вони принесуть хороший результат. Я не сумніваюсь, що морально вони витримають. Але треба тренуватися. Чим краще ти фізично підготовлений, тим більше в тебе шансів вижити", — підсумував Дмитро Балабуха.

Раніше ми писали, що військові розповіли про рівень мотивації ув’язнених, що йдуть на фронт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що до лав ЗСУ можуть долучитися також засуджені жінки.

Також ми інформували, що н а війну в Україні можуть мобілізувати засуджених навіть із тяжкими злочинами.