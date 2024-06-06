Мобилизация заключенных в ВСУ — офицер оценил, как это повлияет на ход войны

ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Фото: Dimitar Dilkoff/AFP

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С 8 мая 2024 года в Украине официально разрешили проходить военную службу в рядах ВСУ некоторым категориям осужденных граждан. По состоянию на сегодня к Силам обороны присоединилось уже более 600 таких бойцов.

Как заключенные могут повлиять на ход войны и будет ли польза от таких воинов, рассказал 34-летний командир танковой роты 32-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, который сейчас переходит на новую офицерскую должность в штурмовой роте из заключенных, в интервью "Украинской правде".

Военный Дмитрий Балабуха. Фото: Дмитрий Балабуха

Так, по его словам, граждане из колоний, которые стремятся присоединиться к украинской армии, оказались более мотивированными и надежными, чем те, кого задерживают ТЦК и мобилизуют принудительно.

"На днях я ездил в одну из колоний проводить собеседование как раз с такими людьми. Я думаю, с этого будет результат даже больше, чем ожидается. Ребята там действительно мотивированы. Плюс там есть люди, которые пишут заявления, чтобы их присоединили к ВСУ, еще с начала полномасштабного вторжения. Это не те люди, которых заставляют служить. Они более надежны, чем те, кого мобилизовали на улице, и кто говорит: "Я не хочу, я не военный", — подчеркнул защитник.

Он добавил, что к Силам обороны стремятся присоединиться даже те, кому осталось отбывать наказание один год.

В то же время Балабуха подчеркнул, что, общаясь с заключенными, он сразу "снимает с них розовые очки", объясняя, что война — это опасность.

"Вы идете в штурмовики. Это очень опасная работа, где можно "задвухсотиться". Вы понимаете? Это очень кропотливая работа". Они говорят: "Да, понимаем. Научите нас!" — рассказывает офицер.

Военный считает, что при наличии хорошей подготовки такие мобилизованные могут принести хороший результат на фронте, поскольку они мотивированы и морально готовы.

"Если будет нормальная подготовка, они принесут хороший результат. Я не сомневаюсь, что морально они выдержат. Но надо тренироваться. Чем лучше ты физически подготовлен, тем больше у тебя шансов выжить", — подытожил Дмитрий Балабуха.

Ранее мы писали, что военные рассказали об уровне мотивации идущих на фронт заключенных.

Напомним, мы сообщали, что к рядам ВСУ могут присоединиться также осужденные женщины.

Также мы информировали, что на войну в Украине могут мобилизовать осужденных даже с тяжкими преступлениями.