Попереджувальні постріли вгору — прикордонник про затримання ухилянтів, які перепливають Тису

Український прикордонник. Фото: Новини.LIVE

Заступник начальника підрозділу охорони держкордону Валерій Кірієнко розповів про затримання ухилянтів, які перепливають Тису. За його словами, доводилося робити попереджувальні постріли вгору.

Про це Валерій Кірієнко розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Затримання ухилянтів, які перепливають Тису

Кірієнко зазначив, що пострілами порушникам дають зрозуміти, що прикордонники мають право застосовувати зброю.

У ДПСУ пояснюють, що їм важливо зберегти життя фігурантів, тому вони всіляко допомагають ухилянтам "потихеньку повернутися" на берег.

За словами прикордонників, "переправники" переконують ухилянтів, що плисти через Тису — безпечно. Однак, готуючи втікачів до спроби незаконного перетину кордону, просять їх використовувати гідрокостюми, матраци, жилети, надувні човни та автомобільні шини.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті виявили тіла 28 чоловіків, які намагалися переплести водойму та незаконно перетнути кордон України. Однак, якщо додати до такого способу ще випадки з гірською місцевістю, то ця цифра ще більша.

Також 6 травня в річці Тиса виявили тіла ще шістьох потопельників. Усі загиблі — чоловіки призовного віку.