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Попереджувальні постріли вгору — прикордонник про затримання ухилянтів, які перепливають Тису

10 травня 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Попереджувальні постріли вгору — прикордонник про затримання ухилянтів, які перепливають Тису
Український прикордонник. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник начальника підрозділу охорони держкордону Валерій Кірієнко розповів про затримання ухилянтів, які перепливають Тису. За його словами, доводилося робити попереджувальні постріли вгору.

Про це Валерій Кірієнко розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Кірієнко зазначив, що пострілами порушникам дають зрозуміти, що прикордонники мають право застосовувати зброю.

У ДПСУ пояснюють, що їм важливо зберегти життя фігурантів, тому вони всіляко допомагають ухилянтам "потихеньку повернутися" на берег.

За словами прикордонників, "переправники" переконують ухилянтів, що плисти через Тису — безпечно. Однак, готуючи втікачів до спроби незаконного перетину кордону, просять їх використовувати гідрокостюми, матраци, жилети, надувні човни та автомобільні шини. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті виявили тіла 28 чоловіків, які намагалися переплести водойму та незаконно перетнути кордон України. Однак, якщо додати до такого способу ще випадки з гірською місцевістю, то ця цифра ще більша. 

Також 6 травня в річці Тиса виявили тіла ще шістьох потопельників. Усі загиблі — чоловіки призовного віку.

стрілянина
прикордонники
вода
ухилянти
ДПСУ

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