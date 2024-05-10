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Предупредительные выстрелы вверх — пограничник о задержании уклонистов, которые переплывают Тису

10 мая 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Предупредительные выстрелы вверх — пограничник о задержании уклонистов, которые переплывают Тису
Украинский пограничник. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель начальника подразделения охраны госграницы Валерий Кириенко рассказал о задержании уплывающих уклоняющихся Тису. По его словам, приходилось производить предупредительные выстрелы вверх.

Об этом Валерий Кириенко рассказал в интервью для Новини.LIVE.

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Кириенко отметил, что выстрелами нарушителям дают понять, что пограничники вправе применять оружие.

В ГПСУ объясняют, что им важно сохранить жизнь фигурантов, поэтому они всячески помогают уклонистам "потихоньку вернуться" на берег.

По словам пограничников, "переправщики" убеждают уклонистов, что плыть через Тису безопасно. Однако, готовя беглецов к попытке незаконного пересечения границы, просят их использовать гидрокостюмы, матрасы, жилеты, надувные лодки и автомобильные шины. 

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в реке Тиса на Закарпатье обнаружили тела 28 мужчин, пытавшихся переплести водоем и незаконно пересечь границу Украины. Однако, если добавить к такому способу еще случаи с горной местностью, то эта цифра еще больше.

Также 6 мая в реке Тиса обнаружили тела еще шести утопающих. Все погибшие — мужчины призывного возраста.

стрельба
пограничники
вода
уклонисты
ГПСУ

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