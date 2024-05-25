Що буде за неявку в ТЦК - на скільки і як оштрафують чоловіків

Порушення мобілізаційного закону — як і за що чоловікам надходитимуть штрафи
За порушення закону про мобілізацію в Україні діють штрафи, які можуть сягати 35 тисяч гривень. З 18 травня українці ще не почали масово отримувати штрафи за порушення закону, але юристи прогнозують, що такий період настане.
За що надходитимуть штрафи і чому закон буде порушуватися, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.
Штрафи за порушення мобілізаційного закону
"Є певні штрафи, і вони доволі серйозні. Штрафи сягають 35 тисяч гривень, вони будуть істотними. І я як юрист-практик з великою долею ймовірності передбачаю шквал цих штрафів. Тому що у нас буде спрощена процедура вручення повісток і дуже важко потім довести той факт, що особа повістку не отримувала, і все", — сказала юристка.
Вона пояснила, що раніше повістка мала бути вручена під розпис. Зараз цього правила немає. Повістка вважається належним чином врученою у випадку, якщо її надіслали поштою за останньою відомою адресою місцеперебування.
"У нас є певна давність адміністративних порушень — рік. Але ми з вами ще не обговорили, яким чином цей штраф буде виконуватися. І тут я розумію, звідки взявся останнім часом шквал переоформлення об'єктів нерухомого майна, транспортних засобів з чоловіків на дружин, доньок, родичів. Українці розуміють, що з тією правовою культурою, яка у нас є зараз в органах, які здійснюють мобілізацію, буде дуже багато зловживань", — додала юристка.
За її словами, штрафи можуть прийти і на роботодавця, який виплачує зарплату порушнику закону.
Як ми писали раніше, новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке включатиме у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток. Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток.
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