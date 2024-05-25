Что будет за неявку в ТЦК – на сколько и как оштрафуют мужчин

Штраф за нарушение закона. Фото: из открытых источников

За нарушение закона о мобилизации в Украине действуют штрафы, которые могут достигать 35 тысяч гривен. С 18 мая украинцы еще не начали массово получать штрафы за нарушение закона, но юристы прогнозируют, что такой период наступит.

За что будут приходить штрафы и почему закон будет нарушаться, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Штрафы за нарушение мобилизационного закона

"Есть определенные штрафы, и они достаточно серьезные. Штрафы достигают 35 тысяч гривен, они будут существенными. И я как практикующий юрист с большой долей вероятности предполагаю шквал этих штрафов. Потому что у нас будет упрощена процедура вручения повесток и очень трудно потом доказать тот факт, что лицо повестку не получало, и все", — сказала юрист.

Она объяснила, что ранее повестка должна была быть вручена под роспись. Сейчас этого правила нет. Повестка считается должным образом врученной в случае, если ее отправили по почте по последнему известному адресу местонахождения.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"У нас есть определенная давность административных нарушений — год. Но мы с вами еще не обсудили, каким образом этот штраф будет выполняться. И тут я понимаю, откуда взялся в последнее время шквал переоформления объектов недвижимого имущества, транспортных средств с мужей на жен, дочерей, родственников. Украинцы понимают, что с той правовой культурой, которая у нас сейчас в органах, которые осуществляют мобилизацию, будет очень много злоупотреблений", — добавила юрист.

По ее словам, штрафы могут прийти и на работодателя, выплачивающего зарплату нарушителю закона.

Как мы писали ранее, новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие оповещения, которое будет включать вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток. Бизнес обяжут не только вести военный учет, но и обеспечивать вручение повесток.