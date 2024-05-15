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Закон про мобілізацію — роботодавців зобов'яжуть забезпечувати вручення повісток

15 травня 2024 14:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Чи може роботодавець вручати повістки працівникам — зміни після 18 травня
Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Ілюстративне фото: vinnitsa.info
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке включатиме у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток. Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток.

Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети

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Відповідно до оновлених статей 36 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчі органи місцевих рад підтримують додаткові обов'язки. Вони повинні гарантувати, що розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника Територіального центру колективного захисту (ТЦК) про проведення заходів з мобілізації чи нинішнього виклику військовозобов’язаних до ТЦК, доставляються підприємствам, установам та організаціям, незалежним від їх форми власності.

Це важливий крок у забезпеченні ефективного проведення мобілізаційних заходів. Однак, крім цього, місцеві держадміністрації також зобов’язані забезпечити своєчасне оповіщення та прийняття громадян на збірні пункти через ТЦК. Це забезпечує здійснення відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів з боку виконавчих органів місцевої ради.

Важливо підкреслити, що ці зміни не мають значного впливу на підприємство та місцеву владу, після чого вони збільшують обсяг відповідальності та обов’язків у сфері мобілізації. Однак це також добре про серйозність зобов'язань держави щодо забезпечення національної безпеки та обороноздатності.

Згідно з новими положеннями, місцеві держадміністрації також мають забезпечувати ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідних населених пунктів. Це включає бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу, а також забезпечення звітності з цих питань.

Нагадаємо, у Верховні Раді пояснили, як штрафні санкції сприятимуть мобілізації.

Також адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК, та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.

закон
бізнес
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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