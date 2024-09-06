Військовий облік - неоновлення даних - відповідальність за порушення військового обліку

Оформлення військово-облікових документів. Фото: "Всеукраїнський собор"

За порушення військового обліку чинне законодавство передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність настає лише у той момент, коли військовозобов’язаний громадянин ігнорує мобілізаційну повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відповідальність за порушення військового обліку

Згідно із чинним законодавством, порушення військового обліку — зокрема, не оновлення даних — є порушеннями, які тягнуть за собою відповідальність, як адміністративну, так і кримінальну.

Так, якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, його можуть оштрафувати — тобто настає адміністративна відповідальність.

Коли відкривається кримінальна справа

Наслідки у вигляді відповідальності кримінальної у такій ситуації не передбачені.

"Кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ настає у разі Вашої неявки по мобілізаційному розпорядженню", — підкреслив Юрій Айвазян.

Тобто лише після визнання громадянина придатним до військової служби і направлення на його адресу повістки про необхідність прибуття на мобілізаційний пункт (зазвичай це в ТЦК), якщо громадянин проігнорує таку повістку — проти нього можуть відкрити кримінальну справу.