Військовий облік - неоновлення даних - відповідальність за порушення військового обліку

Порушення військового обліку — коли настає кримінальна відповідальність
За порушення військового обліку чинне законодавство передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність настає лише у той момент, коли військовозобов’язаний громадянин ігнорує мобілізаційну повістку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відповідальність за порушення військового обліку
Згідно із чинним законодавством, порушення військового обліку — зокрема, не оновлення даних — є порушеннями, які тягнуть за собою відповідальність, як адміністративну, так і кримінальну.
Так, якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, його можуть оштрафувати — тобто настає адміністративна відповідальність.
Коли відкривається кримінальна справа
Наслідки у вигляді відповідальності кримінальної у такій ситуації не передбачені.
"Кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ настає у разі Вашої неявки по мобілізаційному розпорядженню", — підкреслив Юрій Айвазян.
Тобто лише після визнання громадянина придатним до військової служби і направлення на його адресу повістки про необхідність прибуття на мобілізаційний пункт (зазвичай це в ТЦК), якщо громадянин проігнорує таку повістку — проти нього можуть відкрити кримінальну справу.
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