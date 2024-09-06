Вручення повісток - формати вручення повісток в 2024 році - підтвердження вручення

Вручення повістки вдома. Фото: volyn24

В Україні продовжують розсилати повістки військовозобов’язаним. Повістки надсилаються або особисто, врученням в руки, або за допомогою поштових служб. Юристи пояснили, коли повістка вважатиметься врученою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Два способи вручення повісток

Після завершення двомісячного процесу оновлення військово-облікових даних територіальні центри комплектування надсилають повістки частині військовозобов’язаних.

Повістки надсилаються двома способами — або вручаються особисто, або відправляються за допомогою пошти.

Коли повістка вважається врученою

Андрій Карпенко пояснив, як після змін у законодавстві визначається, вручена повістка чи ні.

Якщо повістку вручають особисто — то підтвердженням вручення є:

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки;

відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Якщо ж повістка надсилається через пошту, то врученою вона вважається після кількох моментів, зокрема, фіксуються: