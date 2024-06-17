Яке покарання очікує військовозобов’язаних за порушення мобілізації — відповідь адвоката

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: vin.gov.ua

В Україні можуть покарати військовозобов’язаних за порушення закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня. Йдеться про кримінальну відповідальність, а також певні обмеження.

Про це повідомив адвокат Ярослав Жукровський в ефірі "Українське радіо.Львів".

Читайте також:

Покарання за порушення мобілізаційного закону

За словами адвоката, статті 363 та 364 Кримінального кодексу України стосуються можливості притягнення особи до відповідальності за порушення правил ведення обліку, мобілізаційного законодавства та ухилення від військової служби.

"Але для того, щоби довести наявний склад кримінального правопорушення, треба провести значну кількість роботи поліцейським. Коли взяти офіційну статистику державної судової адміністрації, то у 2023 році у всіх областях України було винесено три чи чотири тисячі вироків. Якщо поділити на кількість днів та районів, то в середньому в одному районі виноситься один чи два вироки про ухилення від військової служби. Чи це багато?" — говорить він.

Адвокат наголосив, що людині, яка не з’являється в ТЦК за повісткою, суд може обмежити в праві керування транспортним засобом.

"Але працівникові ТЦК простіше застосувати до цієї особи інші санкції. Зрештою, класичний ухилянт не завжди керує транспортним засобом. Він, наприклад, на електросамокаті їздить", — каже він.

До того ж держава обмежила можливість одружуватися та розлучатися без підтвердження перебування на військовому обліку.

"Але стосовно розірвання шлюбу у суді, то там такої вимоги немає", — додав адвокат.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що примусово доправляти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку. Однак цим не можуть займатися працівники ТЦК без поліції.

Також, згідно із законом, чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Через це в Україні почастішали випадки, коли мати спеціально відмовляється від прав на дитину, щоб військовозобов'язаний батько отримав відстрочку. Така "схема" дуже ризикована, адже дитина може потрапити до дитбудинку.