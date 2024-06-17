Какое наказание ожидает военнообязанных за нарушение мобилизации — ответ адвоката

Военнообязанный в ТЦК. Фото: vin.gov.ua

В Украине могут наказать военнообязанных за нарушение закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Речь идет об уголовной ответственности, а также о определенных ограничениях.

Об этом сообщил адвокат Ярослав Жукровский в эфире "Украинске радіо.Львів".

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По словам адвоката, статьи 363 и 364 Уголовного кодекса Украины касаются возможности привлечения лица к ответственности за нарушение правил ведения учета, мобилизационного законодательства и уклонения от военной службы.

"Но для того, чтобы доказать имеющийся состав уголовного преступления, надо провести значительное количество работы полицейским. Если взять официальную статистику государственной судебной администрации, то в 2023 году во всех областях Украины было вынесено три или четыре тысячи приговоров. Если разделить на количество дней и районов, то в среднем в одном районе выносится один или два приговора об уклонении от военной службы. Много ли это много?" — говорит он.

Адвокат подчеркнул, что человеку, который не появляется в ТЦК по повестке, суд может ограничить право управления транспортным средством.

"Но работнику ТЦК проще применить к этому лицу другие санкции. В конце концов, классический уклонист не всегда управляет транспортным средством. Он, например, на электросамокате ездит", — говорит он.

К тому же государство ограничило возможность вступать в брак и разводиться без подтверждения пребывания на военном учете.

"Но что касается расторжения брака в суде, то там такого требования нет", — добавил адвокат.

Напомним, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что принудительно доставлять в территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут военнообязанных, которые находятся в розыске. Однако этим не могут заниматься работники ТЦК без полиции.

Также по закону мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Поэтому в Украине участились случаи, когда мать специально отказывается от прав на ребенка, чтобы военнообязанный отец получил отсрочку. Такая "схема" очень рискованная, ведь ребенок может попасть в детдом.