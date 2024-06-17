Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Нарушение закона о мобилизации — какое наказание предусматривается arrow

Нарушение закона о мобилизации — какое наказание предусматривается

17 июня 2024 13:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Какое наказание ожидает военнообязанных за нарушение мобилизации — ответ адвоката
Военнообязанный в ТЦК. Фото: vin.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине могут наказать военнообязанных за нарушение закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Речь идет об уголовной ответственности, а также о определенных ограничениях.

Об этом сообщил адвокат Ярослав Жукровский в эфире "Украинске радіо.Львів".

Читайте также:

Наказание за нарушение мобилизационного закона

По словам адвоката, статьи 363 и 364 Уголовного кодекса Украины касаются возможности привлечения лица к ответственности за нарушение правил ведения учета, мобилизационного законодательства и уклонения от военной службы.

"Но для того, чтобы доказать имеющийся состав уголовного преступления, надо провести значительное количество работы полицейским. Если взять официальную статистику государственной судебной администрации, то в 2023 году во всех областях Украины было вынесено три или четыре тысячи приговоров. Если разделить на количество дней и районов, то в среднем в одном районе выносится один или два приговора об уклонении от военной службы. Много ли это много?" — говорит он.

Адвокат подчеркнул, что человеку, который не появляется в ТЦК по повестке, суд может ограничить право управления транспортным средством.

"Но работнику ТЦК проще применить к этому лицу другие санкции. В конце концов, классический уклонист не всегда управляет транспортным средством. Он, например, на электросамокате ездит", — говорит он.

К тому же государство ограничило возможность вступать в брак и разводиться без подтверждения пребывания на военном учете.

"Но что касается расторжения брака в суде, то там такого требования нет", — добавил адвокат.

Напомним, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что принудительно доставлять в территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут военнообязанных, которые находятся в розыске. Однако этим не могут заниматься работники ТЦК без полиции.

Также по закону мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Поэтому в Украине участились случаи, когда мать специально отказывается от прав на ребенка, чтобы военнообязанный отец получил отсрочку. Такая "схема" очень рискованная, ведь ребенок может попасть в детдом.

Украина
мобилизация
украинцы
закон
наказание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос