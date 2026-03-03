Відео
Головна Мобілізація Посадовець МВС обіцяв бронювання за гроші — відповість перед судом

Посадовець МВС обіцяв бронювання за гроші — відповість перед судом

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 01:03
Посадовець МВС обіцяв за гроші працевлаштувати чоловіків на роботу із бронюванням — його судитимуть
Люди в сервісному центрі МВС. Фото ілюстративне: Головний сервісний центр МВС

Майора поліції, який обіймав посаду головного спеціаліста одного з підрозділів МВС, обвинувачують у хабарництві. Досудове розслідування завершили. Справу скерували до суду.

Про це 23 лютого повідомили в Київській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант пропонував за гроші отримати роботу в підрозділах ДСНС України на посадах із бронюванням від мобілізації. Від одного військовозобов'язаного він отримав п'ять тисяч доларів, від іншого — вісім тисяч доларів. Порушника затримали, коли він отримав другу оплату. 

Під час обшуків у нього вдома виявили та вилучили 30 бойових патронів калібру 5,45×39 міліметрів. Дозволу на зберігання цих боєприпасів посадовець не мав.

Що інкримінують представнику МВС 

Посадовця обвинувачують в одержанні хабара та незаконному зберіганні боєприпасів. Йому загрожує до семи років в'язниці. Остаточне рішення щодо покарання ухвалить суд.

Раніше стало відомо, що в Одесі посадовиця підтримувала російську агресію. Її засудили до двох років іспитового строку.

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині посадовець ВЛК і колишня медсестра забезпечували військовозобов'язаних фіктивною непридатністю. Обох порушників судитимуть. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
