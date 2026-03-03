Чиновник МВД военнообязанным работу в ГСЧС и бронирование — ответит перед судом

Чиновник МВД за взятку обещал работу с бронированием — его будут судить
Главного специалиста одного из подразделений МВД, обвиняют во взяточничестве. Дело рассмотрит суд.
Об этом 23 февраля сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.
Детали дела
По данным следствия, фигурант предлагал за деньги получить работу в подразделениях ГСЧС Украины на должностях с бронированием от мобилизации. От одного военнообязанного он получил пять тысяч долларов, от другого — восемь тысяч долларов. Нарушителя задержали, когда он получил вторую оплату.
Во время обысков у него дома обнаружили и изъяли 30 боевых патронов калибра 5,45×39 миллиметров. Разрешения на хранение этих боеприпасов чиновник не имел.
Что инкриминируют представителю МВД
Чиновника обвиняют в получении взятки и незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Окончательное решение о наказании примет суд.
