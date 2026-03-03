Видео
Чиновник МВД за взятку обещал работу с бронированием — его будут судить

Чиновник МВД за взятку обещал работу с бронированием — его будут судить

Дата публикации 3 марта 2026 01:03
Чиновник МВД военнообязанным работу в ГСЧС и бронирование — ответит перед судом
Люди в сервисном центре МВД. Фото иллюстративное: Главный сервисный центр МВД

Главного специалиста одного из подразделений МВД, обвиняют во взяточничестве. Дело рассмотрит суд.

Об этом 23 февраля сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурант предлагал за деньги получить работу в подразделениях ГСЧС Украины на должностях с бронированием от мобилизации. От одного военнообязанного он получил пять тысяч долларов, от другого — восемь тысяч долларов. Нарушителя задержали, когда он получил вторую оплату.

Во время обысков у него дома обнаружили и изъяли 30 боевых патронов калибра 5,45×39 миллиметров. Разрешения на хранение этих боеприпасов чиновник не имел.

Что инкриминируют представителю МВД

Чиновника обвиняют в получении взятки и незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Окончательное решение о наказании примет суд.

Ранее стало известно, что в Одессе чиновница поддерживала российскую агрессию. Ее приговорили к двум годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что на Днепропетровщине чиновник ВВК и бывшая медсестра обеспечивали военнообязанных фиктивной непригодностью. Обоих нарушителей будут судить. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Автор:
Виктория Козырь
