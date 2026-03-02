Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Фіктивна непридатність — судитимуть лікаря ВЛК і медсестру

Фіктивна непридатність — судитимуть лікаря ВЛК і медсестру

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 03:32
Лікар ВЛК і ексмедсестра надавали фіктивні документи про непридатність — справу скерували до суду
Затримання медсестри. Фото: ДБР

На Дніпропетровщині начальник відділення регіональної ВЛК і колишня медсестра забезпечували чоловіків фіктивною непридатністю. Порушників судитимуть.

Про це 23 лютого повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, схему організувала ексмедсестра. Разом із посадовцем ВЛК вона підшукувала військовозобов'язаних, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонувала їм оформити фіктивні довідки про стан здоров'я. Підроблені документи, на підставі яких чоловіків визнавали непридатними служби, коштували від п'яти до 20 тисяч доларів. Завдяки схемі мобілізації уникнули щонайменше 60 людей. 

Також були кілька випадків, коли фігуранти намагалися "визволити" із ТЦК та СП мобілізованих, яких мали відправити до навчальних центрів. Аби вирішити питання без належних документів, медики пропонували посадовцям військкомату хабарі.

Наразі рішення щодо непридатності десятьох людей уже скасували. Інші випадки ще перевіряють.

У чому обвинувачують лікаря та колишню медсестру 

Посадовцю відділення регіональної ВЛК інкримінують одержання та надання хабара, а колишню медсестру — у пособництві в хабарництві. Обом загрожує до десяти років в'язниці. Обвинувальний акт скерували до суду.

Раніше винесли вирок невропатологу з Рівненщини. Лікаря, який вимагав хабарі за оформлення довідок, оштрафували. 

Також ми повідомляли, що на Полтавщині військовозобов'язаний після проходження ВЛК і отримання повістки не прибув на відправлення до військової частини. Упродовж року порушник перебуватиме на іспитовому строку.

медики мобілізація ВЛК військовозобов'язані медсестри
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації