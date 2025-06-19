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Головна Мобілізація Посадовців-хабарників не відмиє служба в ЗСУ — новий закон

Посадовців-хабарників не відмиє служба в ЗСУ — новий закон

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Дата публікації: 19 червня 2025 04:30
Згідно з новим законом корупціонери, яких спіймали на великих хабарях, не зможуть замінити тюрму на фронт
Вручення хабаря. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Що конкретно вказано в законі про хабарників

Верховною Радою України прийнято закон, що забороняє мобілізацію осіб, обвинувачених у тяжких корупційних злочинах. Законопроєкт №13271-1 вже схвалений депутатами.

Про нюанси нового закону інформує РБК-Україна.

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Що конкретно вказано в законі про хабарників

Як зазначає у супровідному документі до закону, він спрямований на посилення відповідальності за корупційні правопорушення та вдосконалення антикорупційної системи країни.

Серед ключових змін, запропонованих законопроєктом:

  • змінено пороги відповідальності за недостовірне декларування як в адміністративній, так і кримінальній сферах;
  • зменшено поріг активів, за який настає відповідальність за незаконне збагачення;
  • уточнено перелік посадовців, які підлягають покаранню за корупційні злочини;
  • вдосконалено підслідність справ Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ);
  • визначено строки зберігання інформації у Реєстрі корупціонерів і правила її виключення.

Ключовим нововведенням є заборона на мобілізацію осіб, обвинувачених у тяжких корупційних злочинах. Такі особи тепер не можуть бути призвані до Збройних сил України та інших військових формувань, щоб замінити тюрму на фронт.

Ця норма спрямована на запобігання можливому відтермінуванню покарання для осіб, обвинувачених у корупції, шляхом їх мобілізації до армії. Річ у тому, що розгляд справи судом міг бути зупинений, якщо обвинувачений був призваний на військову службу. 

Суд зможе відновити розгляд справи за клопотанням сторони або за власною ініціативою, якщо обвинувачений припинить безпосередню участь у бойових діях та зможе брати участь у судовому процесі.

Раніше повідомлялось, що відомий український журналіст Юрій Бутусов, який є бійцем ЗСУ, висловив свою думку щодо мобілізації в Україні. Особливу увагу він приділив корупції в ТЦК.

А ще ми інформували, що чиновники одеської міської ради завдали понад 15 млн грн збитків бюджету громади на схемі з привласнення коштів на світлофорах. Однак на цьому їх викрили правоохоронці.

закон ЗСУ корупція мобілізація військовозобов'язані засуджені
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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