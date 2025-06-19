На думку Бутусова, головна причина зриву мобілізації в корупції у ТЦК та владі

Мобілізовані українці. Ілюстративне фото: УНІАН

Відомий український журналіст Юрій Бутусов, який є бійцем ЗСУ, висловив свою думку щодо мобілізації в Україні. Особливу увагу він приділив проблемам в ТЦК.

Своє інтерв'ю він дав Українській Правді.

Реклама

Читайте також:

Яка головна проблема мобілізації

На думку Юрія Бутусова, хоч мобілізація завжди була складним процесом, в Україні вона додатково ускладнена неефективною організацією та поширеними корупційними практиками.

Попри те, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) є невід'ємною частиною українських Сил оборони й заслуговують на повагу, Бутусов підкреслює, що відповідальність за недоліки в системі мобілізації лежить на державі в цілому.

"На жаль, держава сама штучно створила цю проблему — для того, щоб державні особи стояли осторонь, їх не критикували й вони були всі в білому, а весь негатив брали на себе поганці, яких називають ТЦК", — зазначив журналіст.

Він пропонує зробити систему мобілізації більш прозорою та підзвітними командирам на фронті, які б могли звітувати про реальні потреби своїх підрозділів.

Зараз же система фрагментована, що створює сприятливе середовище для корупційних схем. Як приклад Бутусов наводить поширену практику продажу медичних довідок про непридатність до служби та згадує випадок голови МСЕК Хмельницької області, яка, за його словами, накопичила значний статок завдяки корупції в системі мобілізації.

"У неї понад 10 мільйонів доларів тільки в активах, у готівці, в цінних паперах, в об'єктах нерухомості. І це один голова МСЕК однієї маленької області! Скільки ж там годується людей на всіх цих схемах? Оце проблема", — заявив Бутусов.

Пан Бутусов підкреслює необхідність створення чітких ланцюгів відповідальності та виконавської дисципліни, які б були орієнтовані на кінцевий результат - потреби фронту та забезпечення його особовим складом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має надсилати результати ВВК до територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, як часто потрібно проходити військово-лікарську комісію у мирний і воєнний час.