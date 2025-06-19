Согласно новому закону коррупционеры, которых поймали на крупных взятках, не смогут заменить тюрьму на фронт

Вручение взятки. Иллюстративное фото: pexels.com

Верховной Радой Украины принят закон, запрещающий мобилизацию лиц, обвиняемых в тяжких коррупционных преступлениях. Законопроект №13271-1 уже одобрен депутатами.

О нюансах нового закона информирует РБК-Украина.

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Как отмечает в сопроводительном документе к закону, он направлен на усиление ответственности за коррупционные правонарушения и совершенствование антикоррупционной системы страны.

Среди ключевых изменений, предложенных законопроектом:

изменены пороги ответственности за недостоверное декларирование как в административной, так и уголовной сферах;

уменьшен порог активов, за который наступает ответственность за незаконное обогащение;

уточнен перечень должностных лиц, подлежащих наказанию за коррупционные преступления;

усовершенствована подследственность дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ);

определены сроки хранения информации в Реестре коррупционеров и правила ее исключения.

Ключевым нововведением является запрет на мобилизацию лиц, обвиняемых в тяжких коррупционных преступлениях. Такие лица теперь не могут быть призваны в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования, чтобы заменить тюрьму на фронт.

Эта норма направлена на предотвращение возможной отсрочки наказания для лиц, обвиняемых в коррупции, путем их мобилизации в армию. Дело в том, что рассмотрение дела судом могло быть остановлено, если обвиняемый был призван на военную службу.

Суд сможет возобновить рассмотрение дела по ходатайству стороны или по собственной инициативе, если обвиняемый прекратит непосредственное участие в боевых действиях и сможет участвовать в судебном процессе.

Ранее сообщалось, что известный украинский журналист Юрий Бутусов, который является бойцом ВСУ, высказал свое мнение относительно мобилизации в Украине. Особое внимание он уделил коррупции в ТЦК.

А еще мы информировали, что чиновники одесского городского совета нанесли более 15 млн грн убытков бюджету громады на схеме по присвоению средств на светофорах. Однако на этом их разоблачили правоохранители.