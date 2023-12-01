Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Усиление мобилизационных мероприятий в Украине только набирает обороты, о чем свидетельствует вручение повесток за нарушение комендантской, расширение полномочий ТЦК и СП и т.д. К наращиванию призыва подключилась и Полтавская область.

Об этом сообщает ЗМІСТ.

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"Общинам и районным военным администрациям поручили усилить мобилизацию военнообязанных и транспортных средств", — говорится в сообщении.

Так, по распоряжению главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина известно, что мобилизацию ужесточили в соответствии с решением Совета обороны области от 24 ноября.

Таким образом, местным властям поручили увеличить мобилизацию до 4 декабря, сотрудничая с ТЦК и СП, а также с полицией, чтобы выполнить план по призыву в ряды ВСУ. Также Полтавской специализированной прокуратуре было поручено усилить контроль за мобилизационным процессом.

Напомним, что еще одна область усилила мобилизацию. Речь идет о Херсонской, где нарушителям комендантского часа будут вручать повестки.

Также мы писали, что недавно во Львовской области издали новый приказ, позволяющий работникам ТЦК и СП проверять документы военнообязанных мужчин прямо на улице. В частности, это касается мужчин от 18 до 60 лет.