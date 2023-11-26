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Повістка за порушення комендантської — в якій області посилили мобілізацію

26 листопада 2023 06:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повістка за порушення комендантської — в якій області посилили мобілізацію
Працівники ТЦК та поліція перевіряють документи в українця. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Цікавить спосіб боротьби з порушниками комендантської години вигадали в одній з областей України. Так, їм вручатимуть повістки.

Про це повідомляє Херсон.online з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Зазначається, що за розпорядженням Олександра Прокудіна, до боротьби з порушниками комендантської години в Херсонській області залучатимуть працівників ТЦК та СП, які вручатимуть затриманим повістки.

"Залучити представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до вручення повісток у відділеннях поліції особам, які порушують комендантську годину, про що поінформувати населення через усі доступні медіа та месенджери", — наголосив очільник ОВА. 

Поліції також доручили розшукати та доставити ухилянтів до ТЦК. Крім того, контролюватиметься переміщення на блокпостах громадян, які отримали повістки.

Рада оборони Херсонщини доручила правоохоронцям та представникам ТЦК вручати повістки в деокупованих громадах області, зокрема громадських місцях.

Нагадаємо, що ще в одній області планують посилити мобілізацію, адже до ТЦК прибувають лише 10% оповіщених.

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